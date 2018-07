Morre preso político em greve de fome no Irã Depois de uma semana em greve de fome, o preso político iraniano Hoda Saber morreu ontem de ataque cardíaco. Saber, de 52 anos, era jornalista e militante da Aliança Religiosa Nacionalista, que defende uma reforma política pacífica. Ele estava preso desde agosto de 2010 e tinha iniciado a greve em protesto pela morte, no início do mês, da ativista Haleh Sahabi, que sofreu um enfarte depois de um atrito com agentes de segurança.