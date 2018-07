Morre príncipe herdeiro saudita Abdul-Aziz al Saud

Ele estava fora do país desde maio, quando saiu em viagem descrita como "pessoal" que incluiria exames médicos. O príncipe viajava para o exterior com frequência nos últimos anos para testes, mas autoridades nunca relataram quais problemas de saúde ele poderia estar sofrendo.

Quando era ministro de Interior, Nayef liderou a repressão contra a ramificação do grupo extremista Al-Qaeda na Arábia Saudita depois dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos e, então, tornou-se o novo príncipe herdeiro. A sua morte inesperada reabre a dúvida sobre a linha de sucessão ao trono saudita pela segunda vez em menos de um ano. O rei Abdullah já sobreviveu a dois sucessores designados, apesar de também enfrentar os próprios problemas de saúde. Agora um novo príncipe herdeiro deve ser escolhido entre os seus irmãos e meio-irmãos, todos filhos do fundador da Arábia Saudita, Abdul-Aziz.

A figura mais provável a ser indicada é o príncipe Salman, que é atual ministro de Defesa e anteriormente serviu por décadas no poderoso cargo de governador de Riad. A escolha será feita pelo Conselho de Lealdade, uma assembleia de filhos e netos de Abdul-Aziz. As informações são da Associated Press.