Morre químico duas vezes ganhador do Nobel Morreu o bioquímico britânico Frederick Sanger, duas vezes vencedor do Prêmio Nobel de Química e conhecido como o pai da Era do Genoma. Ele tinha 95 anos. A morte foi anunciada nesta quinta-feira pelo centro de pesquisa Wellcome Trust Sanger Institute, que não deu mais detalhes.