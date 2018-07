Morre recém-nomeado embaixador do Japão na China Morreu na manhã deste domingo o recém-nomeado embaixador do Japão na China, Shinichi Nishimiya, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores do Japão. A morte do diplomata, que foi internado às pressas no fim da semana passada em um hospital de Tóquio, ocorre em momento delicado. Os japoneses encontram dificuldades para lidar com a disputa territorial contra a China sobre a propriedade do arquipélago de Senkaku/Diaoyu.