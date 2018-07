Morre Rodney King, pivô de tumultos em Los Angeles

NOVA YORK - Rodney King, o homem cujo espancamento pela polícia em 1992 provocou violentos distúrbios em Los Angeles, foi encontrado morto neste domingo, 17, no fundo de sua piscina, de acordo com o jornal The Wall Street Journal. Ele tinha 47 anos e foi encontrado por sua noiva.

"A investigação preliminar aponta que foi um afogamento. Não há sinais de crime", disse o sargento da polícia de Rialto, na Califórnia, Paul Stella.

Um vídeo da polícia batendo em King, após uma perseguição em uma autoestrada em Los Angeles, correu o mundo, alimentando as tensões sobre raça e brutalidade policial nos EUA. King era negro e os agentes eram brancos.

Quatro oficiais do departamento da polícia de Los Angeles foram acusados de uso excessivo de força. O júri absolveu três dos agentes e fracassou em chegar a um veredito sobre o quarto, o que levou a seis dias de tumultos generalizados pela cidade que mataram 53 pessoas e deixaram milhares de feridos. As informações são da Dow Jones.