Morre um dos irmãos que escapou de acidente O menino de 10 anos que sobreviveu à queda de um avião na Rússia na terça-feira, morreu ontem em decorrência dos ferimentos. A irmã do menino, de 14 anos, permanece internada em um hospital de Moscou e seu estado é estável, assim como o dos outros sete sobreviventes. A mãe das crianças é uma das 45 vítimas do acidente. O avião levava 52 pessoas a bordo e caiu enquanto tentava pousar em meio à neblina no aeroporto de Petrozavodsk.