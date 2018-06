Morsi aposenta ministro da defesa do Egito O presidente do Egito, Mohamed Morsi, decidiu aposentar o ministro da Defesa, Hussein Tantawi, informou neste domingo a agência de notícias estatal Mena. Morsi também revogou um documento constitucional que dava amplos poderes às Forças Armadas do Egito, conforme explicou o seu porta-voz Yasser Ali.