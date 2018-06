Morsi chama regime de Assad de 'opressor' e sírios deixam cúpula

TEERÃ - O presidente recém-eleito do Egito, Mohamed Morsi, afirmou nesta quinta-feira, 30, que o regime "opressivo" do presidente sírio Bashar Assad perdeu sua legitimidade e que o mundo precisa apoiar os rebeldes. A declaração foi feita em uma conferência internacional em Teerã, capital do Irã - um dos principais aliados da Síria.



Os representantes sírios deixaram o recinto durante o discurso de Morsi. O Irã é o anfitrião de um encontro das 120 nações que compõem o Movimento dos Países Não-Alinhados, grupo formado durante a Guerra Fria que Teerã tenta transformar em um bloco de oposição à influência do Ocidente.

Mas a fala de Morsi - o primeiro líder egípcio a visitar o Irã desde a Revolução Islâmica, em 1979 - mostra o fosso que separa o apoio do Irã à Assad e da crescente rede de poderes regionais que pressionam pela sua saída. O presidente egípcio exigiu que os iranianos juntem-se ao consenso anti-Assad ou arrisquem ficar ainda mais isolados do Egito e outros governos importantes, como a Turquia e Arábia Saudita.

As informações são da Associated Press.