Morsi diz a tribunal que ainda é o presidente do Egito

Segundo os funcionários de segurança, ele também rejeitou as ações movidas contra ele. As palavras de Morsi foram proferidas pouco após o início de seu julgamento, que acontece no Cairo.

As fontes, que estão no interior da sala do tribunal, falaram em condição de anonimato, porque não estão autorizadas a tratar do caso. Elas disseram que as declarações de Morsi foram uma resposta à fala do juiz, pedindo que ele se identificasse como "réu".

Morsi respondeu que "eu sou o doutor Mohammed Morsi, o presidente da república. Eu sou o legítimo presidente do Egito", além de afirmar que "eu me recuso a ser julgado por este tribunal".

As acusações contra Morsi podem levá-lo à pena de morte, caso seja condenado. Fonte: Associated Press.