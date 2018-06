Morsi fala da experiência brasileira na consolidação da democracia

(Atualizada às 17h10) O presidente do Egito, Mohamed Morsi, afirmou nesta quarta-feira, 8, durante sua visita ao Brasil, que pretende aproveitar a experiência brasileira na consolidação da democracia, assim como no combate à pobreza e erradicação da fome. Ele chegou ao País, em sua primeira visita a um país da América Latina, e foi recebido por sua homóloga brasileira, Dilma Rousseff.

O presidente egípcio ressaltou que o processo político no Egito é de democratização e chamou o movimento que derrubou o ditador Hosni Mubarak, em fevereiro de 2011, de "revolução". "A revolução trouxe consigo muitas esperanças de abertura e reações com vários países, principalmente com os países amigos. Buscamos construir uma verdadeira cooperação."

No Palácio do Planalto, Dilma e Morsi se reuniram e acertaram parcerias nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, agricultura e cooperação técnica. O Brasil também quer incentivar os investimentos empresariais no Egito. Segundo integrantes do governo, há interesse dos empresários em investir em obras de infraestrutura de energia e transportes.

As relações econômicas entre Brasil e Egito aumentaram nos últimos dois anos. O fluxo comercial bilateral cresceu 38% (2011-2012). De 2002 a 2012, o volume de comércio entre os dois países cresceu sete vezes, evoluindo de US$ 410 milhões para US$ 2,96 bilhões. / Com Agência Brasil