Morsi marca referendo sobre nova Constituição O presidente do Egito, Mohamed Morsi, marcou ontem diante da Assembleia Constituinte do país - que, dominada por islamistas, aprovou na semana passada uma nova Constituição, às pressas - um referendo popular para deliberar sobre a Carta, que deverá ocorrer no dia 15. Mais de 200 mil partidários de Morsi tomaram as ruas do Cairo e outras cidades egípcias ontem, para manifestar seu apoio ao presidente, ostentando bandeiras do país e fotos do líder - na maior demonstração a seu favor desde que ele assumiu, em junho.