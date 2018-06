Morsi marcará eleição parlamentar para abril O Egito realizará eleições parlamentares em abril, segundo informações de bastidores do Cairo. Segundo a nova Constituição, aprovada em referendo no mês passado, o presidente Mohamed Morsi deveria definir a data da votação para o Legislativo em até 60 dias após sancionar a Carta. "A data exata para a votação será anunciada no mais tardar em 25 de fevereiro", disse uma fonte do governo. Em junho, a junta militar que governava o Cairo dissolveu o Parlamento. Morsi foi eleito presidente uma semana depois.