Morsi vai a julgamento com forte esquema de segurança

O julgamento está cheio de riscos e acontece em meio a uma atmosfera altamente carregada em uma nação polarizada.

As autoridades decidiram mudar de última hora o local do julgamento de Morsi, um movimento aparentemente destinado a frustrar comícios planejados pela Irmandade Muçulmana.

A segurança foi reforçada em torno do local do julgamento, com centenas de policiais vestidos de preto apoiados por veículos blindados utilizados em todo o imenso complexo.

Morsi provavelmente vai usar a plataforma para insistir que ele ainda é o verdadeiro

presidente do Egito, questionando a legitimidade do julgamento e tentando transformá-lo em um sinal de golpe.Fonte: Associated Press.