Morte de Amy Winehouse faz um ano

"Mesmo após um pequeno espaço de tempo, um ano após a morte de Amy, estamos começando bem. Amy começa a ter um efeito positivo nas vidas de uma série de jovens desfavorecidos", disse ele em entrevista.

Amy Winehouse morreu em 23 de julho de 2011, em sua casa em Londres, de envenenamento acidental por álcool, aos 27 anos. A Fundação Amy Winehouse foi aberta no ano passado no Reino Unidos e em abril nos Estados Unidos.

Mitch Winehouse disse que esta segunda-feira será difícil, mas que passaria o dia com familiares e amigos. Primeiro ele iria à sinagoga rezar por Amy e depois se encontraria com fãs da cantora. Amigos mais próximos da cantora fariam uma festa no Jazz After Dark, que era "o bar de jazz favorito de Amy".

No Reino Unido, a família Winehouse levantou mais de US$ 1 milhão e ajudou várias entidades. Nos Estados Unidos, o grupo trabalha com a

New Orleans Jazz Orchestra para organizar escolas de música para estudantes e alimentar crianças na Louisiana. As informações são da Associated Press.