Morte de britânico é ato de pura maldade, diz Cameron O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, disse em um comunicado, que a morte do funcionário britânico de uma agência humanitária, mostrado em um vídeo na internet, neste sábado, é um ato de pura maldade. A declaração de Cameron foi postada no Twitter após o Estado Islâmico divulgar o vídeo na internet, para mostrar que o britânico David Haines, de 44 anos, foi executado.