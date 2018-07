Morte de curdos após ataque aéreo causa protestos em Istambul

Associated Press

ANCARA - Manifestantes e a polícia da Turquia entraram em confronto nesta quinta-feira, 29, em Istambul, após protestos contra os ataques aéreos que mataram 35 pessoas no Iraque.

Veja também:

Turquia admite ter matado 35 civis em ataque aéreo

De acordo com a agência de notícias Dogan, a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e canhões d'água para dispersar a multidão, que arremessava pedras contra janelas e carros das forças de segurança. A confusão ocorreu em uma praça no centro da cidade. Não há informações sobre feridos e detidos.

As autoridades afirmaram que aviões turcos mataram 35 civis no norte do Iraque. Os militares acreditavam tratar-se de rebeldes turcos, mas os alvos eram jovens traficantes de cigarros.