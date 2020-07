Morte de John Lewis abre debate para renomear ponte com nome de membro da Ku Klux Klan

Allyson Waller, The New York Times

A morte do deputado John Lewis, pioneiro na luta pelos direitos civis dos negros nos EUA, nesta sexta-feira, 17, reacendeu o interesse em uma campanha para renomear a ponte Edmund Pettus, na cidade de Selma, no Alabama. A obra em questão foi nomeada em homenagem a um ex-general confederado e líder da Ku Klux Klan no estado, que fica na região sul do país.

Uma petição online criada no mês passado para mudar o nome da ponte para John Lewis obteve mais de 400.000 assinaturas, incluindo a da diretora Ava DuVernay, cujo filme indicado para o Oscar, "Selma", recriou o confronto do "Domingo Sangrento". Em 2015, uma resolução para renomear a ponte foi derrotada na Câmara dos Deputados.

O esforço para renomear a ponte está sendo conduzido não apenas pela morte de Lewis, na Pensilvânia, mas também pelos protestos contra o racismo e a brutalidade policial que se seguiram à morte de George Floyd sob custódia policial em Minneapolis, em maio. Esses protestos reacenderam um debate sobre estátuas e outros monumentos comemorando a Confederação.

Hopkins, advogado e sócio fundador da Northern Starr Strategies, uma empresa de relações públicas, iniciou uma organização sem fins lucrativos chamada John Lewis Bridge Project para promover a renomeação da ponte Edmund Pettus e a "remoção de outros sinais existentes da Confederação".

"Estamos trabalhando de mãos dadas com a comunidade em Selma", disse ele, "o que acho extremamente importante porque, no final do dia, enquanto a ponte pode ser um marco nacional, um marco histórico, pertence ao povo de Selma. "

O esforço para renomear a ponte para Lewis encontrou oposição de algumas pessoas em Selma, incluindo algumas que participaram da marcha do Domingo Sangrento. Eles dizem que a ponte, sob seu nome atual, se tornou um símbolo poderoso da luta por direitos civis e direitos de voto.

"O nome Edmund Pettus não é mais sobre Edmund Pettus da Guerra Civil, da Confederação", disse Collins Pettaway III, especialista em comunicação política e natural de Selma. “A ponte Edmund Pettus agora é um elemento básico e símbolo dos direitos civis e da equidade de voto, além dos direitos de voto. É um símbolo de esperança, de liberdade. E esse tem sido um nome que passou por gerações. "

Alan Reese, neto do Rev. Frederick Reese, um ativista dos direitos civis, disse que muitos moradores de Selma, incluindo soldados do movimento que ainda vivem, não considerariam uma mudança de nome a menos que fosse inclusiva. Frederick Reese, que morreu em 2018, era membro da Dallas County Voters League, um dos grupos locais que organizou as marchas dos direitos de voto de 1965 em Selma.

“Todas as coisas que meu avô fez - nasceu em Selma, cresceu em Selma, trabalhou em Selma - não acho que o nome dele deva ir à ponte, porque entendo que era um coletivo de pessoas para fazer essa situação acontecer, ”, Disse Reese, executivo-chefe de uma fundação que leva o nome de seu avô.

A ponte tornou-se o foco da atenção nacional em 7 de março de 1965, quando soldados do estado do Alabama avançaram sobre manifestantes que estavam marchando pelos direitos de voto dos negros no que ficou conhecido como Domingo Sangrento.

Lewis, que era então o presidente do Comitê de Coordenação de Estudantes Não-Violentos, ajudou a liderar a marcha e acabou sofrendo uma lesão no crânio depois que um policial estadual o acertou na cabeça com um cassetete. Ele voltava a Selma todos os anos para comemorar o aniversário da marcha, cujo destino era a capital do estado, Montgomery.