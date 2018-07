Morte de jornalista e derrota da seleção brasileira são destaques

SÃO PAULO - A seleção argentina venceu o Brasil em um superclássico por 4 a 3 , neste sábado, 9. O jornalista e escritor Ivan Lessa morreu nesta sexta-feira, 8, aos 77 anos, em Londres. Confira abaixo as principais notícias deste final de semana.

1 - O jornalista e escritor Ivan Lessa morreu nesta sexta-feira, 8, aos 77 anos, em Londres, onde vivia desde 1978. A causa da morte ainda não é conhecida. Lessa sofria de efisema pulmonar e tinha problemas respiratórios: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,jornalista-ivan-lessa-morre-aos-77-anos-em-londres,884253,0.htm

2 - Integrante do esquema do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, o ex-diretor da Delta na Região Centro-Oeste Cláudio Abreu foi solto nesta sexta-feira, 8, por ordem da juíza da 5.ª Vara Criminal de Brasília. Abreu havia sido preso na Operação Saint-Michel, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do DF como desdobramento da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ex-diretor-da-delta-abreu--deixa-prisao-,884107,0.htm

3 - A seleção brasileira jogou bem, mostrou entrosamento no ataque e provou que chegará com força nos Jogos Olímpicos em Londres. Do outro lado, havia Messi. E foi assim, com atuação de gala e três gols de seu maior craque, que a Argentina venceu um superclássico – em todos os sentidos – por 4 a 3 , neste sábado, 9: http://espn.estadao.com.br/futebolinternacional/noticia/261760_MESSI+DA+SHOW+FAZ+TRES+E+ARGENTINA+VENCE+CLASSICO+HISTORICO+COM+O+BRASIL

4 - A russa Maria Sharapova venceu a italiana Sara Errani por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, neste sábado, 9, em Paris, e conquistou pela primeira vez o título de Roland Garros: http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sharapova-vence-e-fatura-roland-garros-pela-primeira-vez,884239,0.htm

5 - Com menos orçamento, mais comportada e supervigiada, a 16.ª Parada do Orgulho LGBT, realizada neste domingo, 10, na região central da capital, encolheu. Pela primeira vez na história do evento, a organização não divulgou oficialmente o público que compareceu à Avenida Paulista: http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,mais-comportada-e-pobre-parada-gay-de-sp-encolhe,884672,0.htm

6 - Desde o começo da revolta contra o regime de Bashar al Asad, em meados de março de 2011, 14.115 pessoas morreram na Síria, informa neste domingo, 10, o Observatório Sírio para Direitos Humanos (OSDH). Entre elas estão pelo menos 9.862 civis, 3.470 soldados e 783 desertores. A entidade, que tem base na Inglaterra, considera civis os homens armados que se opõem ao regime: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,mais-de-14-mil-morreram-desde-o-comeco-da-revolta-na-siria-diz-ong,884572,0.htm

7 - Médicos servidores públicos federais pretendem paralisar as atividades na próxima terça-feira, 12, em protesto contra a Medida Provisória (MP) nº 568, de 2012, que trata da remuneração e da jornada de trabalho de profissionais de saúde:

http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,medicos-devem-paralisar-atividades-na-proxima-terca-feira,884610,0.htm

8 - Há duas semanas, o engenheiro curitibano Paulo Henrique Velloso, de 30 anos, entrou para o seletíssimo grupo de atletas que conseguem completar o Ironman - competição que envolve 3,8 mil metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e mais uma maratona, tudo na mesma prova: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,a-tripla-vitoria-do-homem-de-ferro,884259,0.htm

9 - A Espanha, quarta maior economia da Europa, vai formalizar nos próximos dias um dos maiores pedidos de resgate financeiro da história. Ao todo, € 100 bilhões em recursos da União Europeia e do Banco Central Europeu (BCE) devem ser colocados à disposição para recapitalizar o sistema bancário do país e evitar falências em cadeia. http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,plano-de-socorro-a-espanha-chega-a-€-100-bilhoes,115604,0.htm

10 - Uma "funk fiesta" para uma plateia de cerca de 15 mil pessoas, segundo estimativa da organização, tomou conta do Parque do Ibirapuera na tarde deste domingo, 10, no show ao ar livre promovido pelo BMW Jazz Festival: http://emais.estadao.com.br/noticias/musica,maceo-no-parque-uma-tarde-de-treguas-e-funk,1166,0.htm