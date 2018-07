Morte de líder amplia festa na Faixa de Gaza

Animado com a deposição de ditadores aliados de americanos e europeus na Tunísia e no Egito, o Hamas, desde o início, exaltou os manifestantes anti-Kadafi (embora hoje silencie sobre os protestos na Síria, aliada estratégica do grupo).

A facção islâmica palestina rapidamente "reconheceu" o Conselho Nacional de Transição (CNT) como legítimo representante do povo líbio, assim que Trípoli caiu. No entanto, Khaled Abu Ahma, palestino de 40 anos, criado em Trípoli e casado com uma líbia, discorda de seus vizinhos da periferia de Gaza. Ele diz que "nunca morreu de amores, nem odiou Kadafi", mas se revoltou com o modo como o ditador foi morto e, em seguida, teve seu cadáver exibido

A mulher de Ahma, Asma - ela sim, pró-Kadafi -, foi para o quarto chorar quando a rede Al-Jazira mostrou o vídeo do corpo do ditador. "Não gosto dele, mas a forma como tudo ocorreu foi muito humilhante", diz ele.

Ahma mudou-se para a Líbia aos 6 anos, formou-se em engenharia naval em Trípoli e, aos 26, foi trabalhar na recém-criada Guarda Costeira da Autoridade Palestina, em Gaza. Desde 2007, quando o Fatah foi expulso do território, a força naval está inoperante e ele passa os dias em casa.

A relação de Kadafi com os palestinos foi sempre marcada por extremos. Ícone do pan-arabismo, ele recebeu dezenas de milhares de palestinos nos anos 70 e 80 e apoiou as facções mais radicais da OLP, como o grupo Setembro Negro.

No entanto, em 1993, quando foram firmados os Acordos de Oslo, reconhecendo o direito de existência de Israel, Kadafi rompeu com Yasser Arafat. Furioso, ele expulsou parte dos ex-aliados que viviam na Líbia e anunciou sua cidade natal, Sirte, "livre de palestinos".

"Acho que fomos punidos porque Arafat falou com vários líderes árabes antes de assinar os acordos, mas não com Kadafi", afirma o engenheiro. "Meus vizinhos e amigos sofreram muito. O Egito recusou-se a abrir a fronteira para os palestinos expulsos da Líbia. Muitos conhecidos meus tiveram de ficar acampados na fronteira por meses."

Ao contrário da maioria dos palestinos na Líbia, Ahma conseguiu manter seu emprego até 1999, ano em que passou a trabalhar em Gaza. Questionado sobre a possibilidade de haver democracia em seu antigo país, ele duvida. "O CNT é um grupo de milícias com interesses contraditórios. E nada democráticos."