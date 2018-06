Morte de opositor russo pode ter ligação com radicais islâmicos ou ucranianos A polícia da Rússia apresentou as investigações preliminares do assassinato do líder da oposição Boris Nemtsov. Segundo as autoridades, a morte dele pode ter ligações com o conflito na Ucrânia, com o extremismo islâmico ou até mesmo com um plano para desestabilizar o país.