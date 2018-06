Morte de policiais em Nova York deixa prefeito sob pressão

NOVA YORK - O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, enfrenta a maior crise da sua carreira política depois da morte dos policiais Rafael Ramos e Wenjian Liu no fim de semana, num ataque cuja intenção era vingar a morte de jovens negros desarmados pela polícia nos EUA.

Policiais da cidade viraram as costas para o prefeito em protesto durante uma entrevista à imprensa e o sindicato da categoria disse que De Blasio tinha sangue nas mãos depois do ataque de sábado.

Investigadores disseram que o responsável pelas mortes, Ismaaiyl Brinsley, homem negro de 28 anos, tem uma longa ficha policial, talvez tenha tido problemas mentais no passado e alertou sobre as suas intenções nas redes sociais.

As mensagens que ele postou no Instagram indicam que ele foi motivado pelas mortes do Michael Brown, de 18 anos, e Eric Garner, em ações policiais.

De Blasio foi eleito no ano passado prometendo avançar com os direitos civis depois de duas décadas de policiamento duro terem ajudado Nova York a superar a reputação por crimes violentos. Ele tem mostrado apoio aos manifestantes que tomaram as ruas da cidade depois que um júri popular decidiu, no início do mês, não indiciar o policial que matou Garner com um golpe ilegal em julho.

A posição do prefeito tem levado a relações tensas com o maior sindicato policial da cidade. Críticos na polícia consideram que De Blasio não tem demonstrado apoio suficiente à corporação em tempos de revolta pública.

"Prefeitos tendem a não se sair muito bem quando o departamento de polícia e os seus homens não estão contentes”, disse o estrategista político de Nova York Hank Sheinkopf, que tinha entre os seus clientes Michael Bloomberg, antecessor do atual prefeito.

As mortes de Garner, em Nova York, e Brown, em Ferguson, no Missouri, têm gerado protestos violentos no país. Outro júri popular decidiu também não acusar formalmente o policial envolvido na morte de Brown. Os casos provocaram um debate público sobre raça e policiamento, que tem envolvido inclusive o presidente Barack Obama e o seu secretário de Justiça, Eric Holder.

Manifestações. Líderes de protestos recentes contra a polícia, entre eles o reverendo Al Sharpton, veterano ativista por direitos civis de Nova York, condenaram o assassinato dos policiais.

Cerca de cem manifestantes, parte de um grupo que recentemente se encontrou com o prefeito para pedir reformas na polícia, fizeram um ato no domingo à noite no Harlem. Em contraste com os tradicionais barulhentos protestos contra a polícia, eles caminharam em silêncio com velas. Uma vigília pelos policiais também ocorreu no Brooklyn, perto de onde ocorreu o ataque.

Obama falou com o comissário de polícia de Nova York, William Bratton, no domingo, para expressar condolências.

O cardeal de Nova York, Timothy Dolan, alertou sobre as tensões durante uma missa no domingo, a qual estiveram presentes Bratton e o prefeito. "Nos preocupamos com uma cidade tentada pela tensão e a divisão”, disse Dolan.

Os planos para os funerais de Ramos e Liu, os primeiros policiais a morrerem em serviço e a tiros na cidade desde 2001, ainda não foram anunciados. As cerimônias podem chamar ainda mais a atenção para as divisões entre a polícia e o prefeito.

Brinsley se aproximou da viatura policial em que estavam Ramos e Liu, no Brooklyn, abordou os dois pela janela do passageiro e começou a atirar. Em seguida, o homem saiu correndo e foi perseguido por outros policiais até uma estação de metrô, onde se matou. /REUTERS