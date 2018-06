Morte de promotor amplia crise do kirchnerismo para eleição de outubro A morte do promotor Alberto Nisman, responsável pelas investigações do atentado contra a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia), em 1994, encontrado morto em seu apartamento na semana passada, deu novos contornos a um ano que prometia ser de alta tensão, já que os argentinos irão às urnas em outubro para definir o novo presidente da República e renovar o Parlamento.