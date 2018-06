'Morte do líder não transforma a política local'

O que a morte de Nelson Mandela muda no que diz respeito ao futuro político da África do Sul?

Não muda muita coisa. Ele já havia praticamente deixado a política nos anos 90, logo após o fim de sua presidência. Sua maior contribuição foi forçar a reconciliação. Desde seu governo, a África do Sul também alcançou mais estabilidade e desenvolvimento econômico ao adotar o livre mercado, tornando-se mais atraente aos investidores externos. É um legado importante.

O senhor não mencionou o fim do apartheid e a conquista da democracia multirracial como um legado de Mandela. Por quê? Basicamente porque Mandela foi uma das pessoas que teve a oportunidade e a habilidade de negociar uma Constituição democrática, que continua valendo. Foi um arsenal jurídico importante, embora o CNA (Congresso Nacional Africano, partido de Mandela e do atual presidente, Jacob Zuma) esteja se afastado cada vez mais da carta magna.

A sua análise sobre a África do Sul pós-Mandela não parece otimista. Por quê?

Não é isso. Esse afastamento da constituição por parte do CNA tem mais relação com a posição do atual presidente, que não é um grande líder e está só tentando proteger sua própria posição política. / A.N.