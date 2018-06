Morte do primeiro homem a pisar na Lua e explosão em refinaria são destaques do fim de semana

Primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong morreu aos 82 anos, nos Estados Unidos. Em Ponto Fijo, na Venezuela, 41 perderam a vida depois da explosão de uma refinaria. No Brasil, servidores públicos federais recusaram novamente a proposta de reajuste salarial do governo e decidiram seguir em greve. Na Espanha, quadro 'Ecce Homo', pintado de forma amadora por moradora de povoado, será avaliado por equipe de profissionais. Confira as notícias que foram destaque no fim de semana.

1 - O norte-americano Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, morreu no sábado, 25, aos 82 anos, por complicações após uma cirurgia cardíaca. O ex-astronauta foi submetido ao procedimento médico para desbloquear a artéria coronária no começo deste mês.

2 - Uma explosão na refinaria de Amuay, na madrugada de sábado, deixou ao menos 41 mortos na cidade venezuelana de Ponto Fijo. O acidente no Centro de Refinación Paraguaná (CRP) ocorreu na madrugada de sábado e a onda de ar chegou a derrubar muros nas imediações. Os prejuízos ainda são contabilizados pelas autoridades.

3 - A senadora Marta Suplicy (PT-SP) concordou em gravar mensagem de apoio ao candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, no horário eleitoral, mas não quer aparecer em nenhum ato ao lado do deputado Paulo Maluf (PP), que aderiu à campanha petista. A decisão de Marta deve ser comunicada nesta segunda-feira ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem ela vai almoçar.

4 - Servidores federais recusaram no sábado a proposta do governo Dilma Rousseff de reajuste salarial de 15,8%, fatiado em três parcelas, de 2013 a 2015. O impasse continua e representantes de algumas categorias saíram da reunião no Ministério do Planejamento dispostos a radicalizar a greve. Os rumos do movimento serão decididos nesta semana pelas entidades sindicais.

5 - Em entrevista concedida ao jornal americano The New York Times, publicada no sábado, 25, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou a existência do mensalão e afirmou que a presidente Dilma Rousseff é a sua candidata. Os 38 réus acusados de envolvimento no esquema estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde o dia 2.

6 - A tempestade tropical Isaac passou no domingo pelo sul da Flórida, na região dos Cayos, e seguiu rumo ao norte do Golfo do México. As regiões da costa da Louisiana, do Mississippi e do Alabama já estão alerta para a passagem da tormenta, que avança com ventos de 100 quilômetros por hora, segundo informações do Centro Nacional de Furacões (CNH).

7 - Grupos opositores da Síria denunciaram no domingo que pelo menos 200 corpos de civis, supostamente executados por milicianos pró-governo foram encontrados na cidade de Daraya, na periferia de Damasco. O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) havia informado a morte de cerca de 50 pessoas na mesquita Abu Suleiman al Dirani na mesma cidade.

8 - O atacante Luís Fabiano ajudou o São Paulo a acabar com um jejum de sete anos sem vencer o Corinthians dentro no Pacaembu. Em partida disputada no domingo, o jogador marcou dois gols contra o rival alvinegro e garantiu a virada de 2 a 1 do tricolor pelo Campeonato Brasileiro.

9 - Uma equipe de restauradores profissionais irá nesta segunda-feira, 27, ao santuário espanhol de Nossa Senhora da Misericórdia de Borja, em Zaragoza, na Espanha, para analisar o estado em que se encontra a tentativa de restauração do Ecce Homo. A pintura, de Elías García Martínez (1858-1934), ficou desfigurada depois que uma senhora da comunidade tentou recuperá-la.

10 - Na sua melhor corrida desde quando iniciou a sua trajetória na Fórmula Indy,Rubens Barrichello conquistou neste domingo a quarta colocação da etapa de Sonoma, nos Estados Unidos, depois de ter largado da 11.ª posição. O veterano piloto brasileiro da equipe KV só ficou atrás de Ryan Briscoe, que venceu a corrida, de Will Power, segundo colocado, e de Dario Franchitti, completando o pódio.