Morte gera reações na internet

O tópico foi assunto ao longo do dia e não deixou o topo das pesquisas de trend topics. A revista Billboard reunia depoimentos de celebridades em sua conta na rede social, Entre elas, a do cantor Ricky Martin: "Sinto dor. Sinto raiva. Descanse, linda menina, agora você está livre". Kelly Osbourne, filha do roqueiro Ozzy Osbourne, declarou que "perdeu um das melhores amigas".

Demi Lovato, estrela do canal Disney e aos 18 anos já frequentadora de clínicas de reabilitação para tratamento de distúrbios emocionais, lamentou a morte desta "mulher incrivelmente talentosa". A atriz Demi Moore, frequentadora assídua do Twitter, espera que agora a cantora "encontre a paz".