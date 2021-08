Morte misteriosa de família em floresta da Califórnia intriga investigadores

A casa de John Gerrish e Ellen Chung em Mariposa, Califórnia, nos Estados Unidos, estava silenciosa em 16 de agosto, quando a babá de sua filha de 1 ano chegou. A família - incluindo seu cachorro, Oski - estava longe de ser encontrada. Seu carro também estava desaparecido. À medida que as horas passavam sem uma palavra de Gerrish ou Chung, que haviam saído para uma caminhada no dia anterior, uma sensação de pânico começou a se instalar.

A casa do casal fica perto do início da trilha Hites Cove. Horas depois que a família foi relatada como desaparecida por volta das 23h, a polícia começou a procurar na trilha. O xerife encontrou o carro do casal estacionado perto da entrada da trilha por volta das 2 da manhã, relatou o jornal San Francisco Chronicle.

Nove horas depois e a 2,4 km do caminhão, em uma área conhecida como Devil’s Gulch, uma equipe de busca e resgate encontrou Gerrish, Chung, sua filha, Miju, e o cachorro. Eles estavam todos mortos.

Gerrish estava sentado com o bebê e o cachorro ao lado dele, de acordo com o Chronicle. Chung estava um pouco mais acima na colina.

As autoridades ainda não sabem como morreram. As autópsias não produziram resultados conclusivos sobre a causa, informou a CNN. Um relatório de toxicologia, que pode levar várias semanas, está pendente.

Uma necropsia está sendo realizada em Oski, o cão, mas o gabinete do xerife do Condado de Mariposa disse que nenhum outro animal foi encontrado morto nas proximidades. “É tão trágico e misterioso”, disse Steven Jeffe, um amigo próximo da família, ao Washington Post na noite de domingo.

Gerrish e Chung se mudaram de São Francisco para Mariposa em março de 2020, disse Jeffe. A pandemia fez com que a vida lenta parecesse cada vez mais atraente para os jovens profissionais. Gerrish trabalhava no Snapchat e Chung estava cursando um mestrado em terapia familiar, disse ele.

Quando eles moravam em São Francisco, o casal gostava de discotecar e ir a clubes, disse Jeffe. Mas desde que se mudaram para Mariposa - a cerca de três horas de carro a leste da cidade e a 64 km do Parque de Yosemite - eles se tornaram pessoas ávidas por aventuras ao ar livre.

Quando a polícia encontrou seus corpos, não havia sinais de trauma, relatou o Fresno Bee. Não houve nota de suicídio ou indicação de que as mortes foram intencionais, de acordo com a CNN. Embora as temperaturas tenham chegado a 42ºC no dia em que a família caminhou, a desidratação foi considerada improvável porque ainda havia água no pacote de hidratação da família, relatou o Chronicle.

A possibilidade de picadas de cobra não foi descartada, embora essa causa seja improvável porque não havia evidências físicas de ferimentos, disse o gabinete do xerife à CNN.

A falta de respostas definitivas levou os investigadores a imaginar outras causas mais incomuns. O envenenamento por monóxido de carbono de uma mina ou algas tóxicas nas proximidades do Rio Merced estão entre as principais teorias.

“Nesse ponto, não podemos descartar nenhuma possibilidade”, disse a assistente do xerife do Condado de Mariposa, Kristie Mitchell, de acordo com o Fresno Bee.

Cerca de um mês antes de a família ser encontrada morta, o Serviço Florestal dos EUA avisou que "uma alta concentração de proliferação de algas" foi encontrada no Rio Merced, perto de Hites Cove, onde Gerrish e Chung estavam caminhando. O Serviço Florestal alertou os visitantes para não nadar ou permitir que seus animais de estimação aproveitassem a água.

Mas as mortes humanas relatadas por proliferação de algas de água doce são raras, relatou o Chronicle. David Caron, professor de ciências biológicas da University of Southern California, disse ao jornal que, embora as bactérias de água doce sejam uma ameaça para pessoas e animais, seriam necessárias altas concentrações para matar humanos rapidamente.

“É concebível que seja a causa”, disse Caron. “Mas muita pesquisa forense precisa ser feita para vincular o caso às toxinas.”

O envenenamento por minas também é uma possibilidade. Quando a família foi encontrada na terça-feira, os primeiros socorristas trataram a cena como um local perigoso porque o monóxido de carbono pode ter vazado de minas próximas.

Mas a declaração de materiais perigosos foi suspensa na quarta-feira, e a causa parece menos provável, segundo o xerife Jeremy Briese, do Condado de Mariposa, ao Fresno Bee. A mina mais próxima que Briese disse ter conhecimento ficava a cinco quilômetros de onde a família foi encontrada.

“Não encontramos nenhum poço antigo de mina perto da área”, acrescentou. “Existem alguns poços de minas, mas não podemos confirmar se essa é a causa ainda.”

Enquanto isso, Jeffe e os moradores de Mariposa continuam frustrados com a falta de respostas. “Estamos arrasados ​​com a perda”, disse Jeffe ao Post. “Mas eu acho que a comunidade está mais como,‘ O que diabos aconteceu? ’É tão louco.”