Morteiro atinge embaixada russa na Síria

A Rússia é o principal patrocinador do presidente da Síria, Bashar Assad. Os rebeldes que lutam para derrubar o seu regime alvejaram previamente a missão diplomática em Damasco com foguetes e morteiros.

Em Moscou, o Ministério das Relações Exteriores russo confirmou o ataque, dizendo que os rebeldes disparam morteiros que caíram no chão da embaixada. Três trabalhadores foram feridos no ataque, disse o ministério, ressaltando que nenhum dos atacados sofre risco de vida. Ele não deram mais detalhes do assunto. Fonte: Associated Press.