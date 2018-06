Morteiros atingem cidade da Síria e matam 14 pessoas

Idlib é uma capital provincial no noroeste da Síria e está sob o controle das tropas do presidente Bashar Assad desde o começo do conflito sírio, em março de 2011. Os rebeldes que tentam derrubar o governo de Assad controlam as áreas em torno da cidade. Eles estão sitiando Idlib há mais de dois anos, disparando morteiros contra as áreas controladas pelo governo e entrando em confronto com tropas de Assad nos arredores da cidade.

A agência de notícias estatal Sana informou que morteiros caíram em várias partes de Idlib na segunda-feira à tarde, incluindo uma área residencial e um mercado. Segundo a TV estatal, crianças estavam entre os mortos, e pelo menos 50 pessoas ficaram feridas. Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade pelos ataques.

Também nesta segunda-feira ativistas relataram confrontos pesados entre várias facções rebeldes sírias e o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) pelo controle de uma passagem de fronteira com o Iraque no leste da Síria. Fonte: Associated Press.