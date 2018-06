Morteiros matam jogador de futebol em Damasco

A agência afirmou que os morteiros caíram em um complexo habitacional perto do estádio Tishrin no centro do distrito de Baramkeh durante um treino, matando um jogador do time al-Wathbah, que tem sede em Homs.

O jogador foi ferido dentro do hotel, quando estava se preparando para ir ao estádio e participar do treino. Em seguida, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Os colegas da equipe al-Wathbah que testemunharam o ataque identificaram a vítima como Youssef Suleiman, de 19 anos, atacante do time. Eles disseram que ele era pai de um bebê de 6 meses.

O ataque de morteiro foi o segundo em dois dias na capital. Na terça-feira, dois morteiros explodiram perto de um dos palácios do presidente Bashar Assad, causando

apenas danos materiais.

O ataque foi o primeiro ataque confirmado próximo a um palácio presidencial e outro sinal de que a guerra civil está se infiltrando em áreas da capital, uma vez considerada segura. As informações são da Associated Press.