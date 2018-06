Mortes causadas por ebola chegam a 8.153, diz OMS A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse, em sua mais recente atualização, que pelo menos 8.153 pessoas morreram no surto de ebola na África Ocidental. De acordo com a agência, o número de casos confirmados, prováveis ou suspeitos da doença chegou a 20.656 nos três países mais afetados, com uma taxa de mortalidade de 39%.