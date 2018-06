Mortes de civis afegãos serão punidas, diz Obama

Ao fazer as declarações na Casa Branca, Obama tentou reduzir as preocupações relacionadas aos assassinatos, ocorridos no final de semana, que enfureceram o Afeganistão e levantaram questões sobre se as mortes farão com que os Estados Unidos retirem suas tropas do país com maior rapidez.

O presidente disse que os assassinatos foram trágicos. "Os Estados Unidos consideram o fato tão sério como se nossas próprias crianças tivessem sido assassinadas", declarou Obama. O presidente afirmou que a confiança no Exército norte-americano e no plano de retirada não foram alterados.

Um sargento norte-americano é acusado de ter matado a tiros, no domingo, 16 civis, a maioria mulheres e crianças. As informações são da Dow Jones.