Mortes em ataques a bomba no Paquistão sobem para 120

QUETTA - O total de mortes causadas por uma série de ataques a bomba no Paquistão subiu para 120 nesta sexta-feira, 11, segundo informações da polícia. Ontem, três incidentes marcaram um dos dias mais sangrentos dos últimos anos no Paquistão, onde o governo enfrenta uma tenaz insurgência do grupo fundamentalista Taleban e também movimentos separatistas, como na província do Baluquistão.

Na cidade de Quetta, capital da província do Baluquistão, cinco pessoas que haviam ficado feridas, ontem, depois que um salão de bilhar foi atingido por duas bombas, morreram durante a madrugada, elevando o número de mortes para 86. O incidente no salão de bilhar, localizado em um bairro habitado pela minoria xiita, começou com um ataque suicida, mas foi seguido pela explosão de um carro-bomba minutos depois na mesma região.

Um cinegrafista da televisão paquistanesa, bem como socorristas e policiais que foram ao salão após a explosão da primeira bomba foram mortos pelo segundo artefato explosivo. Um grupo sectário local, o Lashkar-e-Jhangvi, assumiu a autoria dos atentados.

O Lashkar-e-Jhangvi é um grupo terrorista islamita, formado por sunitas. Eles costumam atacar a minoria xiita do Paquistão, que para eles, não é formada por muçulmanos.

Mais cedo, um outro atentado também em Quetta matou 12 pessoas e feriu mais de 40 em uma área comercial, disse Shakeel. O Exército Unido do Baluquistão, um grupo armado separatista, assumiu a autoria do ataque. A região do Baluquistão é dividida pelo Paquistão e pelo Irã. Shakeel disse que a área comercial onde ocorreu a explosão é frequentada por paramilitares do governo e suas famílias.

Já na cidade de Mingora, no noroeste do Paquistão, um ataque a bomba em uma mesquita sunita matou pelo menos 22 pessoas e deixou mais de 70 feridas na quinta-feira, disse o oficial de polícia Akthar Hayyat. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado.

