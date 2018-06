Mortes em deslizamento nos EUA sobe para 14

A lista foi compilada com base em informações fornecidas pelo público, e os funcionários do governo ainda estavam tentando cruzar os dados que provavelmente descreviam a mesma pessoa.

"A situação é muito cruel", disse o chefe do Distrito 21 do Corpo de Bombeiros do Condado de Snohomish, Travis Hots. Ele disse que as autoridades continuam em modo de resgate, mas lembrou que não encontraram ninguém vivo desde sábado.

O deslizamento, descrito por funcionários locais como "uma parede de lama e detritos", deixou uma área de 2,6 quilômetros quadrados coberta por lama, com profundidade de até 18 metros em alguns pontos. Um trecho de 1,6 km da rodovia estadual 530 ficou bloqueado perto da cidade de Oso, 90 km ao norte de Seattle. Vizinhos descreveram o local como uma antiga aldeia de pescadores.

As autoridades acreditam que o deslizamento foi causado pela instabilidade do solo após as recentes chuvas na região. Fonte: Associated Press.