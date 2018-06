Mortes no Iraque caem para 1.420 em agosto, diz ONU A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, que o número de iraquianos reportados mortos durante conflitos no mês de agosto foi ligeiramente menor do que o registrado em julho, totalizando 1.420 vítimas fatais.