Mortes por coronavírus na Suécia ultrapassam 3 mil

ESTOCOLMO - As mortes decorrentes do novo coronavírus na Suécia ultrapassaram a marca dos três mil nesta quinta-feira, 7, informou a Agência de Saúde Pública do país escandinavo. O total de mortos no país de 10 milhões de habitantes chegou a 3.040 e os casos contaminados estão em 24.623.

A Suécia adotou uma abordagem mais suave para combater o coronavírus, deixando a maioria das escolas, lojas e restaurantes abertos e contando com medidas voluntárias focadas no distanciamento social e boa higiene de sua população. As autoridades suecas optaram por uma estratégia de fazer recomendações gerais para proteger grupos de risco e apelam à responsabilidade da população.

Bares estão abertos com restrições, assim como restaurantes. O país proibiu concentrações de mais de 50 pessoas, seguindo as recomendações das autoridades de saúde.

A Agência de Saúde Pública revelou recentemente que a taxa de transmissão da covid-19 se estabilizou para menos de 1, o que indica que o país está controlando a pandemia. ​As mortes na Suécia têm sido maiores em relação ao tamanho de população do que em países vizinhos como Dinamarca, Noruega e Finlândia, onde autoridades adotaram uma abordagem mais rigorosa.

No entanto, está menor do que no Reino Unido, França e Espanha, onde também houve foram realizados os chamados lockdowns.

Comissão para estudar desempenho do governo

O Parlamento sueco aprovou uma lei temporária em meados de abril que permitia ao Executivo fechar portos, aeroportos, estações de trem, shopping centers e restaurantes, além de redistribuir materiais e medicamentos sem passar pelos parlamentares, embora a Casa pudesse revogar as medidas em dias posteriores.

A nova lei, vigente até junho, ainda não foi posta em prática. O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, anunciou nesta quinta que pretende criar uma comissão para analisar as decisões tomadas durante a crise. Mas não quer que o grupo comece a funcionar antes que a pandemia seja superada. / Reuters e EFE