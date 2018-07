Mortes por deslizamentos em Bangladesh chegam a 91

Os deslizamentos ocorreram principalmente em vilarejos remotos com estradas precárias, o que torna o trabalho de resgate mais difícil.

Pelo menos 37 mortes ocorreram em Cox''s Bazar, 33 na área vizinha de Bandarban e outras 21 em Chittagong, a maioria numa série de deslizamentos, segundo o Ministério de Administração de Desastres. Muitos dos mortos eram mulheres e crianças.

Após três dias de chuvas torrenciais, barracos frágeis construídos por sem-teto ao pé de morros destas áreas foram soterrados enquanto os moradores dormiam entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta-feira. Com o uso de alto-falantes, voluntários chegaram a alertar os residentes do perigo de deslizamentos durante as chuvas.

Enchentes de monção também são comuns nesta nação de 160 milhões de habitantes.

De acordo com o governo, arroz e água estão sendo distribuídos para milhares de pessoas desalojadas. As informações são da Associated Press.