Mortes por Ebola atingem 7 mil em 3 países africanos

A agência de saúde da Organização das Nações Unidas disse que 16.169 casos confirmados, suspeitos e prováveis de Ebola foram reportados na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Os três países estão no centro do atual surto.

Um total de 6.928 pessoas morreram de Ebola nos três países desde que o surto da doença teve início, segundo a OMS. A Libéria reportou a maior alta no número de mortes, mais de mil desde que os dados foram divulgados na última quarta-feira.

A agência, que mudou recentemente o formato que utiliza para reportar os dados do Ebola, não forneceu nenhuma razão para o número de mortes ter aumentado. No entanto, um porta-voz disse via e-mail que o aumento foi causado por mortes anteriormente não declaradas e que agora estão incluídas nas estatísticas oficiais, ao invés de ter sido provocadas por um nova erupção de novas mortes. Fonte: Dow Jones Newswires.