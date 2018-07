Mortes por violência na Síria domingo chegam a 31

NICÓSIA - Catorze civis e 17 membros das forças de segurança foram mortos em confrontos na Síria no domingo, disseram ativistas nesta segunda-feira, 10. Sete dos civis foram mortos quando as forças de segurança abriram fogo na província de Homs, no centro do país, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Veja também:

Os membros das forças de segurança foram mortos em confrontos com tropas amotinadas que se recusaram a seguir ordens para atirar em manifestantes, segundo a entidade.

O alto número de militares mortos é um sinal da militarização do levante contra o presidente Bashar Assad. Segundo o Observatório, sediado em Londres, os confrontos continuam nesta segunda-feira.

O levante contra Assad começou em meados de março, em meio a uma onda de protestos contra o governo no mundo árabe que derrubou autocratas na Tunísia, no Egito e na Líbia. Assad reagiu com repressão, que já deixou segundo as Nações Unidas pelo menos 2.900 mortos.

O caminho rumo à militarização do levante gera o temor de que a Síria possa caminhar para uma guerra civil.

As informações são da Dow Jones e da Associated Press.