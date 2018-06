Mortos com Terremoto sobe para 348 no Paquistão O governo do Paquistão informou que o número de mortos com o terremoto que atingiu o sudoeste do país subiu para 348. De acordo com o porta-voz do governo da província do Baluquistão, Jan Mohammad Bulaidi, o número de feridos subiu para 552 nesta quinta-feira.