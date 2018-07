Mortos em ataque na Índia em 13 de julho sobem para 26 O número de mortos na explosão de três bombas na cidade de Mumbai, na Índia, no início do mês, aumentou para 26, depois que um homem seriamente queimado morreu no hospital Harkishandas, segundo a polícia. O homem, de 42 anos, perdeu a vida na manhã de ontem, por lesões provocadas pela explosão no centro de comércio de diamantes Opera House, em 13 de julho, segundo a imprensa local. Duas outras bombas explodiram em áreas de comércio de ouro e joias, ferindo mais de 130 pessoas. Seis pessoas morreram no hospital uma semana depois.