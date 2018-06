Mortos em ataque suicida no Paquistão sobem para 38 Um ataque suicida matou 38 pessoas e deixou mais de 50 feridas durante o funeral de um policial paquistanês nesta quinta-feira, véspera do festival muçulmano do Eid al-Fitr, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã. Segundo autoridades, o policial fora morto a tiros, na frente de seus filhos.