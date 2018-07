Mortos em combate no Iêmen dois suspeitos da Al-Qaeda Dois suspeitos combatentes da organização radical islâmica Al-Qaeda foram mortos em confrontos com tropas iemenitas na província rebelde de Abyan, no sul do país, de acordo com uma autoridade local. Os confrontos começaram ontem à noite, na capital provincial de Zinjibar, onde as tropas lutavam contra militantes há quase oito meses em um esforço para recuperar o território perdido para o grupo extremista em maio.