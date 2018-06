Mortos em deslizamento de terra na Índia chegam a 30 Subiu para 30 o número de mortos e 150 o de feridos em um deslizamento de terra na Índia, segundo autoridades do governo. As equipes de resgate continuam a trabalhar em meio aos destroços nesta quinta-feira, no entanto, de acordo com o comandante da Força Nacional de Resposta a Desastres, Alok Avasthy, as chances de encontrar sobreviventes a essa altura são "muito remotas".