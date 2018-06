Mortos em deslizamento de terra nos EUA chegam a 16 ARLINGTON, WASHINGTON - As equipes de resgate que trabalham no grande deslizamento de terra que afetou uma comunidade rural no Estado americano de Washington encontraram mais dois corpos nesta quarta-feira, 26. Elas disseram acreditar ter localizado outros oito. Com isso, o número oficial de mortos subiu para 16, mas pode chegar a 24, segundo o corpo de bombeiros local.