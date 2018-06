Mortos em naufrágio na Coreia do Sul são 86 Jindo - O número de mortos com o naufrágio na Coreia do Sul chegou a 86 nesta segunda-feira, conforme mergulhadores seguiram ao longo do dia com buscas no interior da embarcação submersa. Cerca de 220 pessoas permanecem desaparecidas, de acordo com o que informou a guarda costeira a familiares das vítimas.