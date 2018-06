Mortos em novos confrontos no Egito chegam a 64 Pelo menos 64 pessoas morreram em novos choques ocorridos em diferentes partes do Egito nesta sexta-feira, informaram autoridades locais. A violência salienta o perigo que se tornaram as divisões dentro Egito. Nos confrontos de hoje, ao menos nove postos da polícia foram atacados. A força policial no Egito ficou abalada após a revolta no país em 2011 que derrubou do poder o líder Hosni Mubarak e desde então não se recuperou totalmente.