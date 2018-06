Mortos em prédio que desabou na Índia chegam a 33

A equipe de resgate já retirou 32 pessoas vivas dos destroços, mas com as operações de busca adentrando o segundo dia, somente uma pessoa ainda está viva sob os escombros, segundo Alok Awasthi, que lidera as buscas.

O prédio de cinco andares, que abrigava funcionários do governo municipal de Mumbai, desabou no início da sexta-feira. Na noite de ontem, uma pequena menina foi retirada dos destroços após 12 horas do colapso.

Mas, na medida em que as buscas continuaram, muitos corpos foram encontrados. Awasthi disse que o número de mortos estava em 33 na tarde deste sábado, no horário local. Mesmo assim, segundo ele, as buscas vão continuar, uma vez que cerca de 30 pessoas, das 80 que estavam no prédio, ainda estão desaparecidas. Fonte: Associated Press.