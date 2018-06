Mortos no terremoto do Nepal chegam a 926; na Índia, número sobe para 34 O número de mortos no terremoto no Nepal que ocorreu neste sábado, por volta das 3h10 (de Brasília), subiu para 926. Ao menos 876 mortes foram confirmadas no Nepal, de acordo com a polícia local. Outras 34 pessoas morreram na Índia, 12 no Tibete e duas em Bangladesh. Dois cidadãos chineses morreram na fronteira do Nepal com a China.