Mortos pelo ebola na África ocidental chegam a 887

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o número de mortos em decorrência do ebola subiu para 887. São 158 mortes a mais na comparação com os dados divulgados pela instituição em 31 de julho.

A OMS disse em comunicado na segunda-feira que os casos confirmados agora somam mais de 1.600 desde que o atual surto teve início na Guiné, no começo deste ano.

Nesta segunda-feira, a Nigéria anunciou a confirmação do segundo caso da doença no país mais populoso da África. O paciente é um médico que ajudou no tratamento de um doente que morreu na Nigéria no mês passado.

Segundo a OMS foram registradas até agora 358 mortes na Guiné, 255 na Libéria, 273 em Serra Leoa e uma na Nigéria.

Fonte: Associated Press.