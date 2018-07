Mortos por álcool clandestino chegam a 102 na Índia Uma bebida alcoólica clandestina aparentemente contaminada com o perigoso álcool metílico matou 102 pessoas no leste da Índia, afirmou um funcionário local nesta quinta-feira. "O número de mortos chegou a 102", afirmou por telefone Narayan Swarup Nigam, magistrado distrital de 24 Parganas, no Estado de Bengala Ocidental.